Летела в сторону Коропивницкого: ПВО сбила российскую ракету

В Кировоградской области ночь на 15 мая была с сиренами, однако ситуация спокойная и контролируемая. Уже под утро силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевшую в направлении Кропивницкого российскую ракету.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

– Под утро в Александрийском районе силами ПВО сбита ракету, летевшую в направлении Кропивницкого! Спасибо нашим славным Вооруженным силам Украины за то, что мы живы, – написал он в соцсети.

Сегодня ночью российские войска дважды обстреляли Сумскую область, нанеся ракетный удар со своей территории по окрестностям одного из населенных пунктов Садовской общины.

В результате вражеских обстрелов есть разрушения в частном жилом секторе.

Второй удар был с самолета по инфраструктуре Глуховской городской общины в Шосткинском районе. К счастью, пострадавших нет.