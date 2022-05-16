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Факты / Украина

Горсовет столицы Эстонии наградил Зеленского Гербом Таллинна

Илья Нежигай, редактор ленты
Горсовет столицы Эстонии наградил Зеленского Гербом Таллинна

Президента Владимира Зеленского наградили Гербом Таллинна, отличием, которое вручают в знак особого уважения.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

Отмечается, что празднование Владимира Зеленского было принято горсоветом Таллинна 5 мая.

— Награду для Владимира Зеленского мэр Таллинна Евгений Осиновский передал находящемуся с визитом в Эстонии первому заместителю Председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенко, — говорится в сообщении.

При этом мэр эстонской столицы добавил, что это отличие демонстрирует солидарность Таллина и его жителей с народом Украины и его поддержку в героической борьбе с агрессией России.

— В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллин мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине! – подчеркнул мэр Таллина.

Мэр столицы Эстонии добавил, что Украина и ее народ должны победить, чтобы мирно и самостоятельно выбирать свой путь.

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В конце апреля Владимир Зеленский был награжден премией за защиту демократии за рубежом.

12 мая The Atlantic Council объявило о награждении украинского народа отличием За выдающееся лидерство.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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