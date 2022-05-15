На Херсонщине ВСУ накрыли пункт управления оккупантов очень высокого уровня — Арестович

Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражескому командному пункту в Херсонской области.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, командный пункт был “очень высокого уровня”.

— Из эффективных новостей мы накрыли пункт управления очень высокого уровня – не ниже бригадного, а, возможно, и выше, в Херсонской области. Почему очень высокого? Потому что для правобережья это высокий очень уровень. И там боекомплект часа три детонировал вокруг, битую технику везли. Короче, хорошо попали на Херсонщине, – рассказал Алексей Арестович.

Кроме того, ранее советник главы ОП сообщил, что украинские войска успешно контратаковали на главном наступательном направлении — Изюмском, которое находится в Харьковскй области.

По его мнению, это может свидетельствовать, что постепенно враг переходит из наступления в оборону на этом направлении.

Источник: Фейгин Live