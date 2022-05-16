Уничтожение Украиной значительной части российской мотострелковой бригады, пытавшейся 11 мая перейти по понтонному мосту через реку Северский Донец, шокировало известных российских блогеров. Они начали комментировать некомпетентность российских военных сотням тысяч своих подписчиков.

Об этом сообщают аналитики Института исследования войны (ISW).

Разочарование российских блогеров в войсках РФ

В ISW подчеркивают, что российская попытка форсирования реки показала “ошеломляющее отсутствие тактического смысла”, поскольку спутниковые снимки показывают уничтоженные российские машины, которые плотно свалены на обоих концах разрушенного моста.

Сообщается, что это позволило украинским артиллеристам уничтожить сотни военных машин РФ сосредоточенными ударами. Благодаря этому, по данным аналитиков, те российские блогеры, которые до сих пор подбадривали российские вооруженные силы, раскритиковали руководство российских вооруженных сил за неспособность извлечь уроки из военного опыта.

Они также выразили обеспокоенность тем, что постоянное продвижение российской пропагандистской линии мешает им понять, что на самом деле происходит.

– Последствия такого изменения тона и дискурса этих блогеров неясны, но могут быть значительными. Люди, живущие в условиях жесткой цензуры, часто доверяют людям, которые кажутся независимыми от правительства. В целом с ними обычно соглашаются больше, чем с представителями правительства, – пояснили исследователи.

Ожидается, что комментарии этих широко читаемых блогеров могут усилить растущие в России сомнения относительно перспектив в этой войне и компетентности российского военного руководства.

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Кроме того, как сообщается, известные пророссийские Telegram-каналы, на которых насчитывается по 300 тыс. подписчиков, широко критикуют Генштаб России за неспособность извлечь уроки из прошлых боевых ошибок и выражают обеспокоенность тем, что цензура и самоцензура лишают их ситуационной осведомленности.

Тем временем другие пророссийские Telegram-каналы отметили медленные темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Отчасти в этом винят неэффективность воздушной разведки и негативное влияние плохого морального духа в российской армии.

Некоторые Telegram-каналы заявили о критике за “ложное представление” о деятельности российских военных.

Операции РФ на Луганщине

Ожидается, что уничтожение Украиной российских мотострелковых частей также может серьезно подорвать усилия РФ по изоляции Северодонецка и Лисичанска с севера. Так, российские войска за сутки 14 мая не предпринимали попыток наступления в этом районе.

Однако они продолжали операции по созданию условий для битвы за Северодонецк с юга, наступая на город Золотое, примерно в 30 км к югу от Северодонецка. Российские войска, скорее всего, попытаются обезопасить шоссе на север от Золотого до Северодонецка для своего наступления, но они также могут попытаться перерезать последнюю магистраль, связывающую Северодонецк с остальной Украиной через Бахмут.

– Они могли попытаться нанести удар на северо-запад через всю страну со своих нынешних позиций, чтобы перерезать эту магистраль ближе к Лисичанску и Северодонецку. Крайне маловероятно, что россияне смогут взять Бахмут, но они могут перерезать или привести в негодность шоссе от Бахмута до Северодонецка, если смогут продвинуться достаточно далеко по любому из этих возможных маршрутов, – отмечают аналитики.

В ISW подчеркивают, что российские оккупационные войска допустили серьезные тактические ошибки при попытке масштабного форсирования реки Северский Донец со стороны Кременной.

– Командование и штаб подразделения, возможно, не осознавали опасности, которую представляло улучшение артиллерийских возможностей Украины, или, возможно, просто были некомпетентны или неспособны управлять своими войсками, – считают в Институте.

Харьков и область очищаются от российских оккупантов

Российские силы продолжают отходить из Харьковской области, но, вероятно, будут стремиться удерживать линию к востоку от Волчанска, чтобы обезопасить наземную линию связи (НЛС), идущую от Белгорода через Волчанск до Изюма.

– Рельеф в этом районе в целом благоприятен для обороняющегося, а у россиян есть средства, которыми можно снабдить Изюм, так что в это время украинцы могут не продвинуться намного дальше на восток, – отмечают аналитики.

Однако, как сообщается, будущее украинское контрнаступление из Харькова или с западного направления могут вынудить оккупантов прекратить наступление на Славянск для защиты российских наземных коммуникаций.

Мариуполь продолжает оставаться крепостью

Украинские защитники продолжали сражаться на заводе Азовсталь в Мариуполе, несмотря на ужасные условия и продолжающиеся атаки россиян. Украинская оборона Азовстали по-прежнему сковывает российские боевые силы и наносит РФ потери.

– Битва за Мариуполь, как ни странно, будет продолжаться, – сообщают исследователи.

РФ готовится удерживать Херсонскую область в условиях контрнаступления ВСУ

Запорожская областная военная администрация сообщила, что российские войска вырыли траншеи на северо-западе Запорожской области примерно в 20 километрах от шоссе, ведущего в Запорожье.

Таким образом, как отмечается, российские силы могут готовиться к дальнейшим наступательным операциям на Запорожье, что маловероятно, или же они могут дополнительно укреплять подходы к Херсонской области с севера и востока.

Кроме того, российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с административными проблемами, которые не позволяют России установить полный контроль над оккупированными территориями.

Источник: ISW