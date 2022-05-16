Президент Владимир Зеленский намерен провести ряд разговоров со студентами международных и украинских вузов.

Как сообщил президент во время вечернего обращения 15 мая, от украинских студентов он ожидает глубоких вопросов.

— На следующей неделе, как всегда, будет много международной активности, в которой буду участвовать. Ключевое – это оружие и финансовая поддержка для Украины. Работаем для ужесточения санкций против России. Делаем все, чтобы поддерживать максимальное внимание мира к Украине, – заявил президент Зеленский.

Он добавил, что среди разговоров с зарубежными партнерами Украины, а также среди выступлений перед студентами зарубежных вузов, планируется разговор со студентами ведущих украинских университетов.

– В своем обращении к ним отвечу на некоторые важные сложные вопросы, которые уже есть в нашем обществе, которые уже видны. И ожидаю глубоких вопросов от них, от наших студентов, – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что в разговорах с парламентами европейских государств будет отмечать получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза, а впоследствии — вступлением в ЕС по быстрой процедуре.

— На 23 мая запланировано обращение к участникам Форума в Давосе. В этом году конференция будет особенно важна для нашей страны. Будет обсуждаться послевоенное восстановление, – заявил украинский лидер.

Он добавил, что сейчас Украина должна готовиться к новым попыткам России осуществить наступление на Донбассе, или как-то активизировать свое движение на юге Украины.

Сейчас смотрят

— Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая “спецоперация” уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания ими реальности, — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что пребывание оккупационных войск РФ в Херсоне и Мелитополе будет временным.