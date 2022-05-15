Укомплектованность подразделений РФ на определенных участках составляет менее 20% – Генштаб

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике во время войны на украинской территории. Так, в отдельных направлениях укомплектованность подразделений по результатам боевых действий составляет менее 20%.

Об этом сообщает Генштаб в своде по итогам 15 мая.

– На Попаснянском направлении, из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений, – говорится в сообщении.

Между тем, на Северском направлении, как сообщается, противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях.

Оттуда он обстрелял наши территории, а также нанес ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области.

Сообщается, что в Харьковском направлении враг сосредотачивал основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины.

– На указанном направлении противник использует подразделения, которые сформированы во время проведения мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, российские оккупанты систематически обстреливали населенные пункты Русские Тишки, Тернова и Петровка. Безуспешно пытаются вести наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, – говорится в заявлении Генштаба.

Между тем на Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка, а в районе Боровского оккупанты понесли потери и отступили.

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– На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи. На Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы. На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, вел штурмовые и наступательные действия. Успеха не имел, – говорится в сообщении.

Что касается Мариуполя – там по-прежнему враг сосредоточен на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода Азовсталь, ради чего он наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

– На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался производить огневое поражение наших войск из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Были пробы вести контрбатарейную борьбу. На Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам. Продолжает инженерное оборудование занятых позиций, – сообщил Генштаб.

В ведомстве утверждают, что командование ВС РФ пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов.

Ради этого Россия осуществляет на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях подготовку к боевым действиям до двух с половиной тысяч резервистов, которых хотят направить на территорию Украины для участия в войне.