Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

Отправили за горизонт: военные ВСУ показали, как выгоняли оккупантов из Черниговской области

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Отправили за горизонт: военные ВСУ показали, как выгоняли оккупантов из Черниговской области

Вооруженные силы Украины показали снимки, как российская армия убегала с Черниговщины. Вернуться из области удалось не всем оккупантам.

Фотографии обнародовали на странице Оперативного командования Север в Facebook.

— Эти кадры — свидетельство того, как воины сил обороны на Черниговском направлении гнали врага в три шеи. На горизонте горит техника российских захватчиков, которую обезвредили воины одного из батальонов, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая в рамках рабочего визита Черниговскую область посетил министр обороны Украины Алексей Резников.

Кроме вручения наград защитникам Чернигова, он пообщался с детьми, пережившими рашистскую оккупацию.

Маленьких местных жителей Алексей Резников встретил на детской площадке вблизи разрушенного храма. В разговоре с ним мальчики рассказали, через что им пришлось пройти.

Сейчас смотрят
Читайте
Хотим мира: Резников пообщался с детьми, пережившими оккупацию под Черниговом

Источник: ОК Север

Фото: ОК Север

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка