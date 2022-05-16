Отправили за горизонт: военные ВСУ показали, как выгоняли оккупантов из Черниговской области

Вооруженные силы Украины показали снимки, как российская армия убегала с Черниговщины. Вернуться из области удалось не всем оккупантам.
Фотографии обнародовали на странице Оперативного командования Север в Facebook.
— Эти кадры — свидетельство того, как воины сил обороны на Черниговском направлении гнали врага в три шеи. На горизонте горит техника российских захватчиков, которую обезвредили воины одного из батальонов, — говорится в сообщении.
Напомним, в начале мая в рамках рабочего визита Черниговскую область посетил министр обороны Украины Алексей Резников.
Кроме вручения наград защитникам Чернигова, он пообщался с детьми, пережившими рашистскую оккупацию.
Маленьких местных жителей Алексей Резников встретил на детской площадке вблизи разрушенного храма. В разговоре с ним мальчики рассказали, через что им пришлось пройти.
Источник: ОК Север
Фото: ОК Север