Отправили за горизонт: военные ВСУ показали, как выгоняли оккупантов из Черниговской области

Вооруженные силы Украины показали снимки, как российская армия убегала с Черниговщины. Вернуться из области удалось не всем оккупантам.

Фотографии обнародовали на странице Оперативного командования Север в Facebook.

— Эти кадры — свидетельство того, как воины сил обороны на Черниговском направлении гнали врага в три шеи. На горизонте горит техника российских захватчиков, которую обезвредили воины одного из батальонов, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая в рамках рабочего визита Черниговскую область посетил министр обороны Украины Алексей Резников.

Кроме вручения наград защитникам Чернигова, он пообщался с детьми, пережившими рашистскую оккупацию.

Маленьких местных жителей Алексей Резников встретил на детской площадке вблизи разрушенного храма. В разговоре с ним мальчики рассказали, через что им пришлось пройти.

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Источник: ОК Север

Фото: ОК Север