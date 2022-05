Военный эксперт Сергей Грабский отмечает, что для хода войны очень важно не только Изюмское направление, а все Харьковское.

Об этом Грабский сказал в эфире национального телемарафона.

В настоящее время Вооруженные силы Украины оттесняют врага к нашей государственной границе. Противник сейчас не имеет необходимой силы, чтобы остановить контрнаступление украинских воинов.

По словам Грабского, в Волчанске есть железнодорожная станция, через которую армия РФ получает подкрепление и снабжение.

— Если мы говорим о Харьковском направлении вообще, об Изюмском частности, то мы говорим о таком осторожном оттеснении противника и создании реальной угрозы всей изюмской группировке врага. Там ведь сконцентрированы колоссальные силы и средства противника, — подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, осторожное продвижение ВСУ на Изюмском направлении поможет решить проблему региона Донбасса.

Сергей Грабский считает, что военной целесообразности наступления на Северодонецк для оккупантов нет. Такое решение имеет только политический мотив.

– Они (оккупанты, – Ред.) могут заявить, что Северодонецк и Лисичанск – это “освобожденные” территории “ЛНР”. Это можно будет преподнести как “победу”. Мотивировать народ, что “спецоперация” продолжается, и они продвигаются вперед, — сказал Сергей Грабский.

Что касается Херсонского направления, то, по словам эксперта, если дать возможность противнику там окопаться, их сложно будет потом оттуда выгнать.

У врага будет больше возможностей закрепиться, подготовиться и в инженерном, и в огневом плане для противостояния нашим войскам.

Сергей Грабский подчеркнул, что наши вооруженные силы научились очень хорошо вести огонь, поэтому на Херсонском направлении у врага очень много шансов остаться без боеприпасов, питания, и он вынужден будет отступать.

Военные аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War) считают, что российские военные, скорее всего, отдадут предпочтение победе в битве за Северодонецк, а не выходу на административные границы Донецкой области.

Фото: Генштаб ВСУ