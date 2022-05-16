Вернусь к 23 мая: Шуфрич подтвердил, что уехал из Украины

В понедельник, 16 мая, народный депутат Украины, член депутатской группы Платформа за жизнь и мир Нестор Шуфрич подтвердил, что находится за пределами Украины, и заявил, что собирается вернуться до 23 мая включительно.

– 13 мая (впервые за три месяца войны) я действительно пересек государственную границу, имея на то все законные основания. Во-первых, я – отец трех несовершеннолетних детей (3, 5- и 9 лет). Во-вторых, я оформил выезд в установленном для военного времени порядке. За границей меня будет консультировать врач по вопросу одного из моих детей. Также планирую посетить две страны ЕС. Вернусь к 23 мая включительно. Не для того я был в Украине три месяца войны, чтобы сейчас убежать, – заявил Шуфрич в комментарии украинской службе Радио Свобода.

Также Шуфрич подчеркнул, что за все время полномасштабной войны в Украине он посетил все пленарные заседания Верховной Рады, кроме одного.

В тот день нардеп, по его словам, брал официальный больничный из-за плохого самочувствия.

Напомним, 16 мая появилась информация о том, что Шуфрич пересек государственную границу Украины с Румынией.