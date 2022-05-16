Власти Италии планируют передать Украине свою 155-мм гаубичную систему FH70, которые выпускает британская компания BAE Systems.

И хоть эта модель является более устаревшей артиллерией, чем американские M777, итальянская автоматизированная артиллерийская установка может быть достаточно эффективной на поле битвы, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.

— Благодаря автоматическому загрузчику капсюля и полуавтоматическому загрузчику снарядов, обученный экипаж может производить выстрел каждые 10 секунд, — говорится в публикации.

Предварительно известно, что Италия готовит пакет военной помощи для Украины. И хоть содержимое пакета поддержки для Украины засекречено, на данный момент СМИ уверенно сообщают о данной артиллерийской системе.

Что известно о гаубице FH70

FH70 — это буксируемая самодвижущаяся гаубица, которая с 1969 года разрабатывалась Великобританией и ФРГ, а позднее к ним присоединилась и Италия.

Проект установки был призван заменить американскую 155-мм гаубицу M114.

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Разработчики оружия планировали гаубицу, которая будет иметь высокую скорость стрельбы и необходимый минимум времени для развертывания.

Гаубица состоит из нескольких частей: самой артиллерийской части и люльки с противооткатным устройством и механизмом, который заряжает снаряды.

Система позволяет стрелять со скоростью шесть выстрелов в минуту, то есть по выстрелу раз в десять секунд.

В обслуживании гаубицы участвуют восемь человек.

Характеристики FH70

Масса орудия, кг: 7800 — 9600

Длина орудия в походном/боевом положении, м: 9,8/12,43

Ширина орудия в походном/боевом положении, м: 2,20/9,8

Высота орудия в походном/боевом положении, м: 2,56/2,19

Угол вертикальной наводки: от-5° до +70°

Угол горизонтальной наводки: 56° (по 28° вправо и влево)

Начальная скорость снаряда, м/с: 827

Дальность стрельбы обычным/активно-реактивным снарядом, км: 24,7/31,5

Время перевода из походного положения в боевое, мин: 4

Максимальная скорость буксировки, км/ч: 100

FH70 находится на вооружении армий: Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.

Источники: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS, Italy-24, Defense Express

Фото: Defense News Security News Army Recognition