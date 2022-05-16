Излишняя информация может навредить: Маляр о ходе операции по спасению защитников Азовстали

По состоянию на середину мая деблокировать Мариуполь с военной точки зрения нельзя, однако военная операция по спасению защитников Азовстали продолжается.

Об этом вечером 16 мая в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она в очередной раз объяснила, почему не вся информация о Мариуполе и Азовстали может быть публичной.

— Что касается Азовстали — мы сейчас не комментируем эту ситуацию вообще, и я объясню, почему… В целом, публично мы не можем распространять эту информацию, потому что идет военная операция. Любая информация — это не просто чувствительной, она реально может навредить, — подчеркнула заместитель главы Минобороны Украины.

Сегодня, 16 мая, в Минобороны России заявили о якобы “достигнутых договоренностях” с украинскими защитниками на Азовстали. В частности, речь шла об эвакуации раненых на территорию так называемой ДНР.

Анна Маляр никак не прокомментировала это заявление, однако заметила, что единственным, кто блокирует процесс деблокады Азовстали, остается Путин.

— Ему предлагались различные модели обменов и другие способы… Сейчас, поскольку операция продолжается, мы не можем говорить, что происходит прямо сейчас, — подытожила заместитель главы Минобороны Украины.