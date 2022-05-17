Зеленский студентам США: быть свободными – наш выбор, и он определяет нашу судьбу

16 мая президент Владимир Зеленский в формате видеоконференции выступил с обращением к студентам ведущих университетов США.

Темой выступления стало определение понятия “выбор” и что выбор может символизировать как в жизни конкретного человека, так и в общемировой истории каждого из государств.

Владимир Зеленский подчеркнул, что выбор способен определить судьбу, и выбор украинцев — быть свободными. Он объяснил это на примере ситуации, когда человеку необходима помощь: кто-то пройдет мимо, кто — то- начнет снимать на видео, чтобы выложить в соцсети, а кто — то поможет.

Отдельное внимание президент Украины уделил трагическим событиям в США 11 сентября 2001 года, когда каждый понял, что мог оказаться на месте всех тех, кто стал жертвой теракта.

Сейчас смотрят

После полномасштабного вторжения России я слышал очень много советов. Все они сводились к тому, что нужно смириться с тем, что Украина стала жертвой, жертвой оккупации России. Что шансов и выбора якобы почти нет, что российская армия снесет наш сопротивление за 3-5 дней, и что мне лучше уехать из Украины. Предлагали помощь транспортом, а не оружием.

Но — это все было не про нас. Это были абсолютно ложные предложения, они не учитывали, кто мы есть. Наша страна больше никогда не будет жертвой, не будет наблюдателем за жизнью.

Мы можем, хотим и будем субъектами в нашей жизни, мы сделали такой выбор. Таков мой выбор и абсолютного большинства граждан Украины.

Вот откуда наша сила, наше мощное стремление к свободе, которую мы боремся за себя.

К встрече присоединились представители около полусотни университетов, в частности Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University.

Уже известно, что прямую трансляцию выступления Владимира Зеленского в кампусах американских университетов смотрели около 5,5 тыс. студентов.