На Харьковском направлении враг сосредоточился на удержании собственных позиций, а на Донецком постоянно обстреливает Мариуполь из всего имеющегося вооружения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, вражеские войска не прекращают наступательные действия на восточном фронте. Враг готовится к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Его цель – мониторинг сетей сотовой связи.

На Северском направлении противник ужесточил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Сохраняется вероятность обстрелов с территории РФ в этом направлении.

На Харьковском направлении враг пытается удерживать занимаемые позиции и не допустить продвижения наших вооруженных сил к государственной границе.

Сейчас смотрят

На Славянском направлении активных боевых действий не фиксировалось. Там оккупанты пытаются восполнить свои потери.

Из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью беспилотника Орлан-10.

На Донецком направлении оккупанты вели обстрелы из всего имеющегося у них вооружения, даже из авиации.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются. На Авдеевском направлении враг отошел на ранее занятые позиции, ведь понес значительные потери.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противник не вел.

Российские военные продолжают обстрелы Мариуполя и Азовстали.

На Южнобужском направлении противник активных боев не вел – подразделения ВСУ обстреливали из ствольной артиллерии и минометов.

Силы обороны нанесли удар по позициям врага в районе Чернобаевки. Жертвы и потери противника уточняются.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил поразили 11 воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28), семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

На Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки наши воины отбили 17 атак врага, уничтожили три танка, одну артиллерийскую систему, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Потери личного состава российских оккупантов уточняются.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ