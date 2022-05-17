Май, 17 в 15:54

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и обезвредили агентурную сеть РФ, которая готовила проникновение российских диверсионных групп в Николаев.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, это была многоэтапная спецоперация, цель которой – разоблачение разветвленной сети российских агентов на юге нашей страны.

В состав агентурной группы вошли пятеро человек – местные жители. А сформирована она была под кураторством одного из российских генералов.

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Среди членов вражеской сети были и женщины – бывшие военнослужащие украинской армии из состава подразделений, дислоцированных в этом регионе. По замыслу врага, привлечение женщин должно было способствовать конспирации: они якобы не должны были вызывать подозрение у украинских силовиков.

– Злоумышленники собирали разведданные и занимались подготовкой скрытого проникновения вражеских ДРГ на территорию Николаева… По указаниям куратора агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву, — отметили в спецслужбе.

Российские агенты пытались использовать действующих украинских военных для получения секретной информации, в частности о позициях подразделений ВСУ. Злоумышленники во время якобы “дружеских разговоров” выспрашивали у военных секретные данные.

Российские кураторы обещали своим агентам эвакуацию во временно оккупированный Крым в случае “успешного” выполнения задач. Еще части агентов РФ пообещали руководящие должности в случае оккупации Николаевской области.

В ходе спецоперации в Николаеве были задержаны активные участники агентурной группы. Во время обысков у них были обнаружены средства связи, флэшки с доказательствами деятельности в пользу РФ и деньги, предоставленные на обеспечение деятельности российских диверсионно-разведывательных групп.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сейчас сотрудники СБУ устанавливают местонахождение других лиц, причастных к деятельности этой агентурной сети РФ.

Недавно в Николаеве разоблачили местного жителя, который передавал спецслужбам РФ информацию о линиях обороны города и позициях Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Николаевской области был задержан корректировщик огня, который помог артиллерии РФ повредить Николаевский бронетанковый завод.

По состоянию на 6 мая сообщалось о ликвидации более 140 вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с начала полномасштабной войны в Украине.