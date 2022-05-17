Итальянский энергетический гигант Eni открывает счет для оплаты газа в рублях

Май, 17 в 18:47

Итальянский энергетический гигант Eni SpA сообщил, что решил открыть счета в рублях и в евро в Газпромбанке, что позволит ему оплачивать поставленный из РФ газ в российской валюте.

Об этом во вторник, 17 мая, сообщил Bloomberg.

Там уточнили, что приняли такое решение для того, чтобы гарантировать своевременные платежи и избежать перебоев с поставкой газа.

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Сообщается, что компания пошла на этот шаг пока Европейский Союз избегал письменного изложения новых подробных указаний по поставкам газа.

В Eni заявляют, что их новые процедуры будут якобы нейтральны с точки зрения расходов и рисков, а также – “не будут несовместимы с санкциями”.

Там подчеркивают, что платежное обязательство можно исполнять переводом в евро.

Энергогигант, подконтрольный итальянскому государству, утверждает, что принял такое решение в согласовании с правительством страны и в соответствии с уже введенными санкциями.

В компании утверждают, что счета в двух валютах открыты “в целях предосторожности”.

На данный момент Евросоюз выпустил два набора инструкций по оплате за российский газ, и оба – дают простор для толкований.

Тем временем Еврокомиссия заявляет, что компании не должны выполнять российские требования по открытию банковского счета в рублях для оплаты газа, даже несмотря на то, что блок продолжает избегать письменного оформления этого ограничения.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что “нет официального заявления о том, что означает нарушение санкций”, и что на сегодняшний день “никто никогда ничего не говорил о том, нарушают ли платежи в рублях санкции”.

Конечный срок для оплаты за российский газ для Eni – примерно 20 мая.

В течение недель страны и компании требовали от Европейской комиссии ясности относительно того, как именно они могут осуществить платежи, не нарушив при этом санкции, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину.