В Киевской области нашли еще одно массовое захоронение, среди погибших — иностранец

Возле Макарова в Киевской области полицейские обнаружили тела трех убитых российскими террористами мирных людей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян. В яме находились тела трех мужчин, в том числе одного иностранца, расстрелянных в разные части тела. Рядом с погребением была растяжка с гранатой Ф-1.

– Два человека были убиты в голову, один человек — в живот. На месте захоронения обнаружили документы одного из погибших – гражданин Чехии. Имеются его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины, – сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Следствие установило, что гражданин Чехии еще до полномасштабного вторжения РФ работал в Украине дальнобойщиком. После начала новых боевых действий решил стать волонтером. 3 марта он перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.

Недалеко от села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой оккупантов стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. Когда деревня находилась под оккупацией, он вышел за дровами и не вернулся. Как оказалось, российские солдаты раздели мужчину и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями агрессоров.

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— Это очередной факт, подтверждающий, что российские военные похищали людей даже из собственных домов. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток. Четко зафиксировали также и наличие огнестрельных ранений в область туловища, — подытожил Андрей Небитов.

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