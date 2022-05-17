Глава комитета Верховной Рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев пригласил на встречу предпринимателей, которые добиваются его увольнения.

Реакцию на открытое письмо представителей бизнеса с подписями за его увольнение глава парламентского комитета обнародовал в своем Telegram-канале.

– С интересом ознакомился с обращением некоторых представителей бизнеса по поводу собственной отставки. Я считаю, что указанное обращение даже в состоянии войны является проявлением демократии. Той демократии, которая наряду с рыночными отношениями составляет основу развития любого здорового современного общества. Собственно, за это мы и воюем с врагом, исповедующим другие подходы и принципы, – отметил Даниил Гетманцев.

Глава комитета ВР добавляет: не разделяя оценки и обвинения, готов отдать жизнь за право сограждан их выражать.

В то же время, отмечает он, убежден, что любая общественная дискуссия должна проходить не вокруг фигур, а вокруг идей.

– Лично я являюсь последовательным сторонником дерегуляции в сфере бизнеса, на что направлены и мои законопроекты, и решения, которые я поддерживаю. Но политика государства в сфере публичных финансов – это всегда компромисс между разными, иногда противоречивыми интересами разных групп общества. Компромисс иногда болезненный и всегда тяжелый. Но компромисс, который необходимо добиваться без взаимных обвинений, скандалов и переходов на личности, – подчеркнул Даниил Гетманцев.

В то же время глава парламентского комитета радуется, что за почти три года даже самые большие оппоненты не могут обвинить его в коррупционных действиях.

– Наверное, впервые такое невозможно на моем посту. Со своей стороны всегда готов к диалогу. Поэтому приглашаю подписантов обращения на встречу в Комитет. Гарантирую, что у них будет возможность донести лично как свои замечания, обвинения, так видения и идеи. Не удивлюсь, если окажется, что в последнем у нас гораздо больше общего, чем кажется, – заметил Даниил Гетманцев.

Об открытости и готовности к диалогу, считает председатель комитета ВР, свидетельствует, в частности, и то, что его контакты есть у большинства подписантов.

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Напомним, что украинские предприниматели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Даниила Гетманцева с должности секретаря Национального совета по восстановлению Украины и председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Представители бизнеса упрекают, что именно Даниил Гетманцев причастен к политике “экономической неволи”, что обусловило представителей бизнеса закрыть или остановить 49% предприятий, а 10% — релоцировать за границу.

По состоянию на 14.00 17 мая под документом собрано уже более 8 тыс. подписей.

Джерело: Даниил Гетманцев