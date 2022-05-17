С начала суток российские военные нанесли ракетные удары уже по трем областям Украины. Луганщина выдержала два мощных вражеских авиаудара.

По количеству ракет атака на Львовскую область ночью 17 мая стала одной из самых больших за время полномасштабной войны.

Одна из ракет разрушила колею Львовской железной дороги в Яворовском районе, что всего в 20 км от границы с Европейским Союзом. Еще три сбили силы противовоздушной обороны.

Пострадавших и жертв нет.

В 5 утра российские захватчики нанесли ракетный удар по поселку Десна Черниговской области.

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По предварительной информации, которую озвучил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус, есть погибшие и многие раненые.

Еще пятью ракетами утром 17 мая россияне ударили по массиву Дачный и центру Ахтырки Сумской области.

В результате обстрела поврежден детский сад Сказка, столовая, частные и многоэтажные дома.

Руководитель ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о по меньшей мере пятерых раненых.

В Харькове ночь прошла без обстрелов. Однако в регионе в течение суток враг открывал огонь по населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.

От действий оккупантов погибли два человека и еще девять человек получили ранения.

Луганская область выдержала два мощных авиаудара. Не прекращает враг и обстреливать территорию из артиллерии. Известно о десяти погибших и троих раненых.

В Северодонецке разбиты два корпуса больницы и здание научно-производственного объединения Импульс.

Кроме того, в городе разрушен магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Четыре дома получили повреждения в Рубежном, еще два – в Лисичанске.

Под постоянными массированными обстрелами находится вся линия фронта в Донецкой области.

За сутки россияне убили восемь человек и шестерых ранили.

Повреждены 32 жилых дома, школа, институт и девять промышленных объектов.

После ночных обстрелов ремонтные бригады возобновляют электроснабжение в Красногоровке.

В поселке Первомайское Николаевской области обстрелом повреждены пятиэтажка и жилой дом.

Стабильно критична ситуация в Херсонской области. Согласно данным областной военной администрации, в регионе сейчас – значительные повреждения и разрушения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генеральный штаб ВСУ