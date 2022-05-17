Май, 17 в 20:52

17 мая около 16.40 российские войска со своей территории вновь обстреляли границу Украины на Черниговщине.

Наблюдатели зафиксировали в общей сложности шесть минометных “приходов” в направлении Сеньковки, сообщает оперативное командование Север.

К счастью, потерь среди личного состава и техники нет.

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Россия постоянно обстреливает пограничные районы в Черниговской области. Утром 17 мая российские военные обстреляли поселок Десна Черниговской области.

По данным ГСЧС, в результате ракетных обстрелов погибли восемь человек, еще 11 получили травмы.

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