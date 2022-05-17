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Факты / Мир

Россия становится предсказуемой и не имеет преимущества в воздухе – Маляр

Анастасия Гевко, редактор ленты
Система ППО

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что РФ стала предсказуемой и на сегодняшний день не имеет преимущества в воздухе.

– Россия становится предсказуемой несмотря на то, что она боролась за статус непредсказуемого врага. Мы видим, что россияне эмоционально реагируют на любые победы Украины – на международной арене в том числе, – сказала Маляр во время брифинга 17 мая.

Она отметила, что риск ракетных ударов существует по всей стране, однако ПВО Украины, которую до 24 февраля считали нашим слабым местом, “показала, что на сегодняшний день у врага нет преимущества в воздухе”. 

– Говорить о 100%-й защите некорректно, потому что ракеты попадают в те или иные объекты, но несравнимо большее число ракет сбивается и не попадает в цели именно благодаря работе ПВО. Это на сегодняшний день уже сотни тысяч спасенных жизней, – подчеркнула замминистра.

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Фото: Dreamstime

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