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Факты / Украина

Семь автобусов с украинскими бойцами с Азовстали прибыли в Оленевку — Reuters

Илья Нежигай, редактор ленты
Семь автобусов с украинскими бойцами с Азовстали прибыли в Оленевку — Reuters
Фото: Getty Images

Семь автобусов с эвакуированным Мариупольским гарнизоном, который до последнего оборонял город на комбинате Азовсталь, прибыли во временно оккупированную Оленевку в Донецкой области.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

— Семь автобусов с украинскими бойцами, которые в течение недель противостояли российским войскам на металлургическом заводе Азовсталь в портовом городе Мариуполь, прибыли во вторник в бывшую исправительную колонию в контролируемом Россией городе Оленевка под Донецком, — говорится в сообщении.

Ранее издание со ссылкой на заявления очевидцев сообщало, что по меньшей мере семь автобусов с украинскими военнослужащими были замечены на временно оккупированных территориях Донбасса.

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О том, как происходила эвакуация Мариупольского гарнизона с металлургийного комбината Азовсталь, а также что об этом говорят украинская и российская стороны и в самом полке Азов — читайте в материале Факты ICTV.

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Город мучеников: хронология боев в Мариуполе и на Азовстали

Источник: Reuters
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