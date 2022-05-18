Май, 17 в 23:18

Семь автобусов с эвакуированным Мариупольским гарнизоном, который до последнего оборонял город на комбинате Азовсталь, прибыли во временно оккупированную Оленевку в Донецкой области.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

— Семь автобусов с украинскими бойцами, которые в течение недель противостояли российским войскам на металлургическом заводе Азовсталь в портовом городе Мариуполь, прибыли во вторник в бывшую исправительную колонию в контролируемом Россией городе Оленевка под Донецком, — говорится в сообщении.

Ранее издание со ссылкой на заявления очевидцев сообщало, что по меньшей мере семь автобусов с украинскими военнослужащими были замечены на временно оккупированных территориях Донбасса.

Сейчас смотрят

О том, как происходила эвакуация Мариупольского гарнизона с металлургийного комбината Азовсталь, а также что об этом говорят украинская и российская стороны и в самом полке Азов — читайте в материале Факты ICTV.