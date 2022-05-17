Май, 17 в 16:07

Советник главы МВД Ростислав Смирнов уверен, что наши вооруженные силы могут перейти в контрнаступление уже в июне.

Об этом он заявил в эфире 24 канала.

По его словам, Украина до конца лета отвоюет Донецк и Луганск.

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– Я готов решительно заявить, что в ближайшее время мы отвоюем все наши территории. Но мы должны понимать, что мы воевали и сражаемся с врагом, который превосходил нас технически в первую очередь. Сейчас Украине предоставляют как оборонную технику, так и наступательную — артиллерия, авиация будет и т.д, — отметил Ростислав Смирнов.

Он подчеркнул, что если для ВСУ военная техника прибывает, то у оккупантов ее количество лишь уменьшается.

По словам Смирнова, в конце июня или начале июля контрнаступление наших военных будет сильно ощущаться.

– Скажу свое субъективное мнение. Я убежден, что к концу лета мы отвоюем и Донецк, и Луганск. Я не знаю планов командования ВСУ, но когда мы дойдем до условных границ “ДНР” и “ЛНР”, мы на них не остановимся. Мы дойдем до административных границ Украины, – решительно заявил советник главы МВД Ростислав Смирнов.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что для хода войны очень важно не только Изюмское направление, а все Харьковское.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что оккупанты пытаются концентрировать основные силы на Луганском направлении.