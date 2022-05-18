Май, 17 в 21:06

В ближайшие дни Франция передаст Украине дополнительное оружие. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во вторник, 17 мая.

Как сообщает Елисейский дворец, Макрон подтвердил, что поставки оружия Францией “продолжатся и будут увеличиваться в ближайшие дни и недели, как и доставка гуманитарной помощи”.

Кроме того президент Франции заявил, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании Европейского совета в июне.

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Рассмотрение блока будет основываться на “мнении, которое дала бы Европейская комиссия, и в духе, выраженном на саммите в Версале всеми государствами-членами, которые заявили, что Украина является частью европейской семьи”.

Лидеры также обсудили эвакуацию украинских военных с завода Азовсталь, а также “проблему продовольственной безопасности и возможные способы разрешить экспорт украинского зерна, от которого зависит большая часть мира в плане продовольствия”.

По данным Дворца, телефонный разговор между двумя президентами длился час и 10 минут, и был “долгим и содержательным”.