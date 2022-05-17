Май, 17 в 19:17

Большинство подразделений и частей Сил территориальной обороны в Украине уже участвуют в боевых действиях с российскими захватчиками.

Об этом сообщил на пресс-брифинге бригадный генерал, начальник штаба ТрО Вооруженных сил Украины Сергей Собко.

Он напомнил, что по закону Украины об Основах национального сопротивления, по решению главнокомандующего ВСУ, подразделения и части Сил ТрО могут привлекаться к своим основным задачам, а также к участию в боевых задачах по всей территории Украины.

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– В целом, из 32 существующих бригад Сил территориальной обороны, около 25 бригад в полном составе или частично уже участвуют в боевых действиях, – сказал он.

Сергей Собко добавил, что в состав Сил ТрО входит около 110 тыс. человек. В частности, по состоянию на сегодняшний день уже создано более 700 добровольческих формирований территориальных общин, которые являются составной частью теробороны.

— В целом эта цифра будет держаться, однако в зависимости от складывающейся обстановки, возможно, будет принято решение о формировании дополнительных воинских частей, — добавил Собко.

По его словам, Силы ТрО имеют огневую и артиллерийскую поддержку Вооруженных сил Украины.

Сергей Собко также рассказал об обеспечении частей ТрО, а также о подготовке личного состава, выполняющего боевые задания.

— Важно помнить, что наши подразделения и части всегда действуют в составе созданных группировок войск и сил под единым руководством. По своей сути они являются легкой пехотой. Поэтому, понимая это, командование принимает своевременное решение и обеспечивает внештатным вооружением, таким как: минометы, противотанковые комплексы, гранатометы или переносные зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, в бою они имеют поддержку: огневую и артиллерийскую, — отметил бригадный генерал Сергей Собко.

По его словам, 100% военнослужащих, привлеченных к ведению боевых действий, имеют средства защиты, шлемы, бронежилеты и средства предоставления медпомощи.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны. Им стал генерал-майор Игорь Танцюра, сменив на этом посту Юрия Галушкина.

Фото: ТРО ВСУ

Источник: Пресс-брифинг Сергей Собко