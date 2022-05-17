Россия с начала своей масштабной вооруженной агрессии против нашего государства потеряла около 27 900 человек личного состава. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 врагов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Также Россия в своей захватнической войне потеряла 1235 танков (+7 за минувшие сутки).
Боевые потери РФ в войне против Украины:
- боевые бронированные машины ‒ 3009 (+35) ед,
- артиллерийские системы – 578 (+1) ед,
- РСЗО — 198 (+3) ед,
- средства ПВО — 90 (+1) ед,
- самолеты – 201 (+1) ед,
- вертолеты – 167 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9),
- крылатые ракеты – 97 (+0),
- корабли /катера — 13 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны — 2109 (+8) ед,
- специальная техника – 43 (+1).
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки зафиксированы в Лиманском и Запорожском направлениях.
Больше ситуации на фронте можно узнать с карты боевых действий в Украине.
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