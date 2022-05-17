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Факты / Украина

ВСУ за сутки уничтожили 200 оккупантов и 7 танков: боевые потери РФ на 17 мая

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Россия с начала своей масштабной вооруженной агрессии против нашего государства потеряла около 27 900 человек личного состава. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 врагов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Также Россия в своей захватнической войне потеряла 1235 танков (+7 за минувшие сутки).

Боевые потери РФ в войне против Украины:

  • боевые бронированные машины ‒ 3009 (+35) ед,
  • артиллерийские системы – 578 (+1) ед,
  • РСЗО — 198 (+3) ед,
  • средства ПВО — 90 (+1) ед,
  • самолеты – 201 (+1) ед,
  • вертолеты – 167 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9),
  • крылатые ракеты – 97 (+0),
  • корабли /катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны — 2109 (+8) ед,
  • специальная техника – 43 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки зафиксированы в Лиманском и Запорожском направлениях.

Больше ситуации на фронте можно узнать с карты боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

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