Россия с начала своей масштабной вооруженной агрессии против нашего государства потеряла около 27 900 человек личного состава. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 врагов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Также Россия в своей захватнической войне потеряла 1235 танков (+7 за минувшие сутки).

Боевые потери РФ в войне против Украины:

боевые бронированные машины ‒ 3009 (+35) ед,

артиллерийские системы – 578 (+1) ед,

РСЗО — 198 (+3) ед,

средства ПВО — 90 (+1) ед,

самолеты – 201 (+1) ед,

вертолеты – 167 (+2) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9),

крылатые ракеты – 97 (+0),

корабли /катера — 13 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны — 2109 (+8) ед,

специальная техника – 43 (+1).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки зафиксированы в Лиманском и Запорожском направлениях.

Больше ситуации на фронте можно узнать с карты боевых действий в Украине.