Май, 18 в 0:22

Эвакуационной миссией Мариупольского гарнизона с завода Азовсталь занимаются самые влиятельные международные посредники.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 18 мая.

Он упомянул об эвакуации из Азовстали в контексте беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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— Говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предметную и продолжительную. Обсудили готовящийся в Евросоюзе шестой пакет санкций, переговорный процесс с Россией и эвакуацию наших героев из Азовстали. Эвакуационная миссия продолжается, и ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники, – сказал президент Зеленский.

Президент Украины упомянул активизацию диверсионно-разведывательных групп врага и ракетные обстрелы по украинским городам.

— 83-й день нашей обороны начался с достаточно серьезной комбинации российских ударов по Украине. Ракетный обстрел Львовской области, Сумщины, Черниговской, авиаудары в Луганской области, специфическая диверсионная активность в приграничных районах Украины. Все это не просто создание напряжения для нашего государства, не просто испытание наших сил. Это своего рода попытка компенсации российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, Россия не может продемонстрировать успех общевоенными действиями в тех направлениях, где враг пытается осуществить наступление.

– И потому пытаются показать успех за счет своих ракет и другой активности, но также безрезультатно, – сказал президент Украины.

По словам президента Украины, эти ракетные удары России, как и многие предыдущие, кардинально ничего не меняют.

Владимир Зеленский также объявил о присвоении звания Героя Украины трем военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады.

– Тем, кто проявил чрезвычайную храбрость и эффективность в боях на Донбассе, – объяснил президент Зеленский.

Кроме того, президент Украины наградил 165 военных ВСУ, из которых 13 – посмертно.

О том, как происходила эвакуация Мариупольского гарнизона из металлургического комбината Азовсталь, а также что об этом говорят украинская и российская стороны и в самом полку Азов – читайте в материале Факты ICTV.