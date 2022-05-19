Грабский о планах врага, причине обстрелов Сумщины и риске обострения в Приднестровье

Май, 18 в 21:25

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что усиление обстрелов в Сумской области обусловлено только одной целью — отвлечь внимание и заставить нас рассредоточить ресурсы, резервы.

– Чтобы думали, что она (Сумская область, – Ред.) стала активной точкой на военной карте. Это делается с абсолютно очевидной целью, чтобы отвлекать наше внимание и заставить нас рассредоточивать наши ресурсы, наши резервы, чтобы мы не могли маневрировать этими ресурсами и резервами, и переместить их туда, где идут ожесточенные бои, то есть на Донбасс. Именно поэтому я не удивлюсь, если завтра мы услышим об обстрелах Черниговской области, обострении ситуации в Приднестровье, — говорит эксперт.

Что касается реалистических военных целей РФ на 18 мая, то противник не оставляет попыток полностью выйти на границы Луганской области и объявить о политической победе и освобождении так называемой “ЛНР”.

— Военного смысла здесь нет, видимо, это понимают и российские военные, потому что они достаточно хаотично продолжают наступательные действия. Так выглядит, что это они делают по принуждению, понимая, что с военной точки зрения здесь смысла нет, ведь они не смогут захватить быстро Северодонецк или Лисичанск, потому что эти города достаточно укреплены. Они рискуют даже в случае потенциального окружения, на что так же мало надежды с их стороны, они рискуют превратить эту локацию во второй Мариуполь и уничтожить в боях значительное количество своих войск, которое будет восстановить очень и очень трудно. Поэтому речь не идет о военной целесообразности, а о политическом заказе, — сообщает Грабский.

Также он отметил, что Россия готовит план С, а именно переход к затяжной войне. Но им для того, чтобы к этому плану перейти, “надо показать обществу любую победу и создать на этом информационный или скорее пропагандистский повод, чтобы продолжать эту войну”.

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По мнению эксперта Россия продолжает действовать в стиле Второй мировой войны, когда им не жалко людей, ошибочно полагая, что у них есть безграничные ресурсы.