Май, 18 в 8:50

На 84-е сутки полномасштабной войны россияне открывают огонь вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, а также усиливают наступательную группировку.

Карта боевых действий в Украине на 18.05.2022

На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Долгенькое при поддержке подразделений реактивной и ствольной артиллерии.

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На Донецком направлении враг наступает на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Наступлением на Лиманском направлении россияне пытаются добиться полного контроля над Дробышевым и блокировки Лимана с севера.

В Луганской области на Бахмутском и Северодонецком направлениях агрессор сосредоточил до 15 вертолетов для поддержки наступательных действий.

В Мариуполе враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь, нанося артиллерийские и авиационные удары.

Усиливают россияне группировку своих войск для наступления на направление Пологи – Орехов на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Южнобужском направлении оккупационные войска удерживают занятые рубежи, ведут разведку, оборудуют позиции и открывают огонь по украинским подразделениям.

Для поражения позиций Вооруженных сил Украины россияне развернули до десяти батарей реактивной артиллерии и до восьми – ствольной на Николаевском направлении.

На Криворожском направлении РФ предпринимает демонстративные действия, чтобы сковывать украинские войска, а также совершенствует инженерное оборудование и пополняет запасы.

Все так же напряженной и без существенных изменений остается ситуация в Приднестровском регионе Молдовы на Бессарабском направлении.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ изолируют район ведения боевых действий, разведывают и осуществляют огневую поддержку на Приморском направлении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов.

Подразделения Вооруженных сил Беларуси и дальше усиливают границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения Вооруженных сил РФ.

В отдельных районах, согласно данным Генерального штаба ВСУ, россияне усиливают систему противовоздушной обороны, оборудуют позиции и обстреливают из артиллерии позиции украинских войск и объекты гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении захватчики удерживают занимаемые позиции, пытаются помешать дальнейшему продвижению войск ВСУ и открывают огонь из артиллерии по Циркунам, Русским Тишкам, Черкасским Тишкам и Питомнику.

Полномасштабная война в Украине длится уже 84-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW