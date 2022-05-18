Каждый получит “горячий тур на курорт”: Подоляк ответил Пушилину по поводу Мариуполя

Май, 18 в 17:43

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина, который хочет якобы восстановить Мариуполь как курортный город и снести завод Азовсталь.

– Предводители пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишены крыши над головой. Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный “горячий тур”, – пишет он в Twitter.

Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний «гарячий тур». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 18, 2022

Сейчас смотрят

Ранее главарь “ДНР” Денис Пушилин сказал, что хотят на месте Азовстали сделать парковую зону или технопарк, а меткомбинат имени Ильича — якобы восстановить.

Глава террористической организации также заявил, что Мариуполь будут восстанавливать как курортный город.