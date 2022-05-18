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Факты / Украина

Каждый получит “горячий тур на курорт”: Подоляк ответил Пушилину по поводу Мариуполя

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на заявление главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина, который хочет якобы восстановить Мариуполь как курортный город и снести завод Азовсталь.

– Предводители пророссийских криминальных анклавов заявляют, что хотят сделать из Мариуполя курорт на Азовском море. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч лишены крыши над головой. Хотите позагорать на пляже? Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный “горячий тур”, – пишет он в Twitter.

 

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Ранее главарь “ДНР” Денис Пушилин сказал, что хотят на месте Азовстали сделать парковую зону или технопарк, а меткомбинат имени Ильича — якобы восстановить.

Глава террористической организации также заявил, что Мариуполь будут восстанавливать как курортный город.

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