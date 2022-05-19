Май, 18 в 23:19

Ситуация на отдельных направлениях Донбасса меняется в пользу Вооруженных сил Украины.

Об этом вечером 18 мая заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Сам факт, что мы ведем контрнаступательные действия, даже на очень сложном Севернодонецком и Попаснянском направлениях, показывает, что характер хода всей операции, как с российской, так и с нашей стороны, радикально изменился. Они до этого давили, а мы и не мечтали ни о каких контрнаступательных действиях. Главное, о чем мы мечтали, как не попасть под обстрелы авиации и артиллерии доминирующих сил. Их намного больше, где-то 1 к 5… Но мы здесь взяли и начали контрдействовать. Это означает, что их резервы истощились, а наши резервы — нет. Иначе объяснить невозможно, почему начались контрнаступления, — настаивает он.

Советник главы ОП подчеркнул, что характер операции изменился.

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— Они гонят туда относительно свежие войска, особенно в районе Попасной и Северодонецка. Но мы контратакуем. И это означает очень важную вещь — изменился характер операции. Не в пользу противника, а в нашу пользу. Хотя говорить, что там легко, то там нелегко откровенно. Поэтому, несмотря на все сложности, ситуация постепенно, очень медленно, но перегибается в нашу пользу, — сказал Алексей Арестович.

Он также подтвердил, что партизанскими войсками в Мелитополе была убрана возможность использовать бронепоезд врага.

— Сам бронепоезд не взорвали, они взорвали пути перед ним. Российские военнослужащие отделались легким испугом, но лиха беда начало, — считает советник главы ОП.

Алексей Арестович добавил, что были ликвидированы двое высокопоставленных военных армии РФ.

По его словам, это демонстрирует партизанское движение даже там, где считается, что его не может быть.

Источник: Фейгин Live