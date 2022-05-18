Подозревают в госизмене: ГБР проверяет заместителя директора Чернобыльской АЭС

Май, 18 в 16:52

Замгендиректора Чернобыльской атомной электростанции, сбежавшего с места службы, не обеспечившего физическую защиту стратегического объекта, когда туда пришли россияне, Государственное бюро расследований проверяет также на возможную причастность к захвату станции военными РФ в конце февраля.

Сотрудники ГБР и СБУ задержали его еще в марте на территории Закарпатской области, где он скрывался. Тогда ему объявили подозрение в дезертирстве по ч. 5 ст. 407 УКУ и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

– Военнослужащий сбежал со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. Вдобавок, в ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к проведению подрывной деятельности против Украины, – объяснили в Бюро.

В рамках дела правоохранители провели обыски в помещениях ЧАЭС и дома у подозреваемого. У него изъяли документы и носители информации.

Сейчас смотрят

Планируется также проведение судебной психологической экспертизы и допросы должностных лиц ЧАЭС.

В зависимости от результатов следственных действий будет решаться вопрос о сообщении ему подозрения в государственной измене – ч. 1 ст. 111 УКУ.