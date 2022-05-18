Подразделения войск РФ из Чечни массово отказываются воевать в Украине — ГУР

Май, 18 в 15:52

На 84-й день полномасштабного вторжения деморализованные солдаты армии РФ все чаще отказываются выполнять приказы своего командования на территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Главным управлением разведки Украины. Отмечается, что командиры российских частей всячески пытаются скрыть факты неповиновения.

— Наиболее активных военнослужащих, которые требуют возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на наиболее опасный участок фронта, — сообщает украинская разведка.

Известно, что свое требование прекратить воевать в Украине и как можно быстрее вернуться в Россию выдвинули уже несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка.

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Чтобы” унять” своих бойцов, подразделения 70 полка пополнили информаторы и внештатные агенты работниками ФСБ.

По данным разведки, речь идет о 70 гвардейском мотострелковом полке 42-й мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа (в/ч 71718). Это Чеченская республика (город Шали).

Источник: ГУР Минобороны Украины