Май, 18 в 19:53

Восстановление Украины со стороны ЕС будет предусматривать инвестиции в десятки млрд евро и десятилетие для реконструкции украинского государства.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

— Менее чем через две недели лидеры ЕС соберутся на очередное заседание и уже утвердят окончательно этот план. Мы рады той публикации, которая прозвучала сегодня, ведь концепцию и видение мы разрабатывали совместно с Европейской комиссией. И это важно, что в основе этого документа лежит принцип сособственности, то есть не будет одностороннего финансирования, которое будет предоставляться Украине. Мы будем совместно определять приоритеты, будем совместно определять регионы и первоочередные потребности, требующие финансирования на основе запроса и работы украинской власти, – пояснила она.

Она добавила, что деньги не будут выделяться просто так, а будут определенные договоренности между ЕС и Украиной, а также контроль внедрения реформ со стороны ЕС, благодаря чему Украина сможет стать частью Европейского Союза.

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– Надо понимать, что на текущей стадии войны восстановление Украины займет годы. Поэтому мы разделяем процесс восстановления на несколько этапов: во-первых, это покрытие существующего дефицита бюджета. Это договоренность президента (Украины Владимира Зеленского. – Ред.) с президентом (Еврокомиссии. – Ред.) фон дер Ляен в ходе ее визита сюда (в Украину. – Ред.). Это так называемое выделение быстрых денег, макрофинансовая помощь €9 млрд, — пояснила Ольга Стефанишина.

Она заявила, что это фактически тот же “План Маршала”, о котором шла речь среди стран Европейского Союза. Министр Стефанишина отметила, что доверяет ЕС в восстановлении Украины вместе с международными партнерами. Ольга Стефанишина отметила, что программа по восстановлению Украины со стороны стран и организаций Запада предусматривает предоставление Украине десятков миллиардов евро и почти десятилетие, необходимое для реализации этой программы.

– Это будет постепенный процесс: реформы, принятие законодательства. Это не требует особого финансирования, но от его имплементации зависит то, когда мы станем членом Евросоюза, и насколько конкурентоспособны. Начнем мы с восстановления базовой инфраструктуры. А также, как отмечал президент, мы ожидаем, что страны ЕС будут брать патронаж над восстановлением конкретных регионов, — пояснила она.

По ее словам, к восстановлению Украины будут вовлечены не только страны ЕС, но и Соединенные Штаты, которые станут поддерживать текущие финансовые проблемы Украины.

Ранее, 18 мая, ЕС объявил план об устранении дефицита финансирования Украины и долгосрочной реконструкции.

В краткосрочной перспективе ЕК предложила начать дополнительную макрофинансовую помощь в виде займа до €9 млрд в 2022 году, для которой государства-члены ЕС предоставят дополнительные гарантии.

В долгосрочной перспективе Еврокомиссия предлагает создать международную координационную платформу, возглавляемую Европейской комиссией – Платформу реконструкции Украины, которая будет реализовывать План реконструкции Восстановление Украины.