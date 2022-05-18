Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

РФ хочет возобновить работу порта в Мариуполе для вывоза украинского зерна

Валентина Летяк, редактор ленты
Порт у Маріуполі

Российские оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта в заблокированном Мариуполе, чтобы вывезти украденное украинское зерно, металлопродукцию и глину.

Речь идет о продукции на десятки миллионов долларов, сообщает Мариупольский горсовет.

– Для выполнения этой задачи в город приехал экс-руководитель Ейского морского порта. Продолжаются работы по расчистке акватории порта и поднятию затонувшего судна Меотида. Пока без особого успеха, – говорят в мэрии.

Сейчас смотрят

Россия вывозит из Украины тысячи тонн зерна, а также сельскохозяйственное оборудование украинских фермеров на захваченных ими территориях.

Министерство обороны Украины подсчитало, что россияне уже украли около 400 тыс. тонн зерна.

Читайте
Евросоюз поможет Украине экспортировать зерно в условиях войны: представлен план

Фото: Маріупольська міськрада

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка