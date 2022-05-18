РФ хочет возобновить работу порта в Мариуполе для вывоза украинского зерна

Май, 18 в 15:56

Российские оккупанты пытаются возобновить работу торгового порта в заблокированном Мариуполе, чтобы вывезти украденное украинское зерно, металлопродукцию и глину.

Речь идет о продукции на десятки миллионов долларов, сообщает Мариупольский горсовет.

– Для выполнения этой задачи в город приехал экс-руководитель Ейского морского порта. Продолжаются работы по расчистке акватории порта и поднятию затонувшего судна Меотида. Пока без особого успеха, – говорят в мэрии.

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Россия вывозит из Украины тысячи тонн зерна, а также сельскохозяйственное оборудование украинских фермеров на захваченных ими территориях.

Министерство обороны Украины подсчитало, что россияне уже украли около 400 тыс. тонн зерна.

Фото: Маріупольська міськрада