РФ может использовать Приднестровье для наращивания агрессии против Украины – ГПСУ

Май, 18 в 15:16

Ситуация на границе Украины с Молдовой, на Приднестровском сегменте остается напряженной, но существенно в последнее время не изменилась, заявил на брифинге спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, сейчас не фиксируются попытки нагнетания ситуации или прорыва границы.

– Конечно, вокруг территории Приднестровья очень много информации, особенно, которая может носить спекулятивный характер. Отмечу, что неоднократно пытались обвинить Украину в том, что идут обстрелы территории Приднестровья, – отметил Демченко.

Однако заверил, что Украина не предпринимает агрессивных действий – только обороняется.

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– Мы не исключаем, что это направление Россия в какой-то момент может использовать для наращивания своей агрессии против нашего государства, однако сейчас ситуация контролируемая, – подытожил спикер Госпогранслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российские войска могут атаковать Украину с территории непризнанного Приднестровья, полностью контролируемого РФ.

По его словам, военная группировка в Приднестровье может составить до 15 тыс. человек, однако воевать способны только около 3 тыс.