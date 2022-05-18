Российские войска 18 мая со своей территории обстреляли Шосткинский район Сумской области, дважды применив минометы и артиллерию.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

– Встретили мы огонь как следует. К сожалению, пострадала природа возле Середино-Буды. Человеческих потерь с нашей стороны нет, – уточнил глава области.

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Сегодня утром россияне обстреляли село Дмитровка Ахтырского района Сумской области. Обошлось без жертв и раненых, однако было попадание в частный дом мирных жителей.

Кстати, с сегодняшнего дня, 18 мая, на территории Сумской области меняется продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 22.00 и заканчиваться в 5.00.

Фото: Дмитро Живицький

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