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Факты / Украина

В Сумской, Винницкой и Львовской областях прогремели мощные взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Во Львовской, Сумской и Винницкой областях раздались слышные звуки мощных взрывов.

По предварительным данным, работает украинская противовоздушная оборона.

Более чем за час до этого в западных регионах, включая Винницкую область, была объявлена ​​воздушная тревога. Объявление сирены в Сумской области пришло еще раньше, за три часа до звуков взрывов.

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Пока нет информации о попадании ракет по городам или населенным пунктам областей.

Конкретной информации о местах нанесенных Россией ударов пока нет. Вооруженные силы Украины призывают не распространять информацию о географии артиллерийных, ракетных или авиаударов в сети, что может служить данными для корректировки огня для врага.

Впоследствии стало известно, что звуки взрывов на Львовщине – это запланированные разминирования. Это подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

– Жители Яворовского района! В ближайшие несколько часов вы можете услышать звуки взрывов. Это специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, прилетевших в район в ночь на вчера. Ситуация контролируется. Угрозы для местного населения нет, – написал он.

Перед этим утром 18 мая вражеские ракеты попали по Николаеву.

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