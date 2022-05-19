В Сумской, Винницкой и Львовской областях прогремели мощные взрывы
Во Львовской, Сумской и Винницкой областях раздались слышные звуки мощных взрывов.
По предварительным данным, работает украинская противовоздушная оборона.
Более чем за час до этого в западных регионах, включая Винницкую область, была объявлена воздушная тревога. Объявление сирены в Сумской области пришло еще раньше, за три часа до звуков взрывов.
Пока нет информации о попадании ракет по городам или населенным пунктам областей.
Конкретной информации о местах нанесенных Россией ударов пока нет. Вооруженные силы Украины призывают не распространять информацию о географии артиллерийных, ракетных или авиаударов в сети, что может служить данными для корректировки огня для врага.
Впоследствии стало известно, что звуки взрывов на Львовщине – это запланированные разминирования. Это подтвердил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
– Жители Яворовского района! В ближайшие несколько часов вы можете услышать звуки взрывов. Это специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, прилетевших в район в ночь на вчера. Ситуация контролируется. Угрозы для местного населения нет, – написал он.
Перед этим утром 18 мая вражеские ракеты попали по Николаеву.