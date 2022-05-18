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Факты / Украина

В ОРЛО прошли протесты с требованием вернуть принудительно мобилизованных домой

Анастасия Гевко, редактор ленты
В ОРЛО прошли протесты с требованием вернуть принудительно мобилизованных домой
Фото: Depositphotos

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в среду, 18 мая, сообщило, что на оккупированных территориях Луганской области прошли протесты с требованием вернуть принудительно мобилизованных людей домой.

– По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая прошли стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск. Протесты отмечены в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой, – говорится в сообщении от среды, 18 мая.

Напомним, российские кураторы провели принудительную мобилизацию на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской области.

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