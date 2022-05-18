В психбольницу только по блату: в оккупированном Донецке ищут возможности избежать участия в войне

Май, 18 в 8:33

В перехвате Главного управления разведки МО Украины военнослужащий ВС РФ родом из Донецка, который сейчас находится в Херсонской области, рассказывает своим родителям, что в их подразделении все бастуют.

Сам военнослужащий ищет возможность уклониться от дальнейшей службы и узнает у родственников о возможных вариантах.

– Сказали до конца “операции” и плюс еще два месяца. Вот наши сроки, – рассказывает он о возможных сроках своего пребывания на службе.

Также просит маму сделать справку, что он гипертоник с целью уклонения от дальнейшей службы.

Сейчас смотрят

Мать рассказывает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Самого же знакомого родственники оформили в больницу, чтобы его не обвинили в дезертирстве.

— В психбольницу по блату. Чтобы когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать, — рассказывает детали мать.

По словам “мобилизованного”, несмотря на большое давление, количество отказывающихся воевать против Украины в так называемой “ДНР” увеличивается.

Источник: ГУР МО