Как работает метро Киева: режим работы станций и движения поездов
По состоянию на четверг, 13 мая, метро Киева продолжает работать в режиме перевозок пассажиров.
Метрополитен работает в режиме перевозок с 06.30 до 22.00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 10-15 минут, в часы пик интервал между поездами составляет 5-7 минут.
Как курсируют поезда:
Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.
Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.
Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.
Майдан Независимости, Крещатик, Днепр, Гидропарк поезда проезжают без остановки.
Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта. Пересадочный узел Крещатик — Майдан Независимости остается закрытым.
Поезда метрополитена во время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на “красной” линии, а на “зеленой” не курсируют через Южный мост.
Также с 16 мая 2022 года проезд в метро Киев стал платным. Стоит один билет 8 гривен.
Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытий.
Источник: КП Киевский метрополитен