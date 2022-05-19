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Факты / Украина

Общая сумма арестованных активов России и Беларуси в Украине составляет более 30 млрд грн — Мельник

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Активи РФ

Глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник рассказал об общей стоимости активов России и Беларуси в Украине, на которые наложен арест.

— На сегодня это и вагоны, где их стоимость свыше 15 млрд грн, это и автомобильная техника, и финансовое учреждение, которым мы занимались. Общая цифра составляет более 30 млрд грн, где наложило арест Бюро экономической безопасности Украины, — заявил Мельник.

Также он рассказал о нескольких законодательных механизмах, предусматривающих изъятие таких активов, а именно изъятие через СНБО, через ОВА.

— Но что делает Бюро экономической безопасности Украины, оно в рамках уголовного производства накладывает арест. Это уголовное производство не потому, что это активы РФ, а потому, что активы проводили какие-то незаконные операции на территории Украины. И мы сейчас принимаем меры, – говорит председатель Бюро экономической безопасности Украины.

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