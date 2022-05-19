Май, 18 в 22:14

Переговорный процесс вокруг спасения Мариупольского гарнизона продолжается, как и сама операция по спасению украинских военных.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Я понимаю те волнения и переживания, которые овладели сейчас всей нашей страной, потому что это наши герои, наши защитники. Действительно, мы делаем все возможное, чтобы их спасти. Все хотят знать хоть какую-нибудь информацию. Но идет операция спасения, продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения имеет несколько сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может помешать и самому процессу и нашим защитникам. Это касается не только данной операции спасения, если мы говорим о защитниках Азовстали и Мариуполя. А в принципе процесс обмена, все что происходит в этой области, как говорится – любит тишину, – сказала она.

Анна Маляр обратилась к активистам и небезразличным людям, которые проводят информационные компании по обмену людей.

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— Часто это (распространение информации об обмене, — Ред.) наоборот усложняет процесс переговоров (об обмене людей, — Ред.). Это такая история, которой должны заниматься профессионалы, прежде всего, профессионалы из государственных органов власти, — пояснила замглавы Минобороны.

Она дополнительно прокомментировала информацию из России, где 26 мая Верховный суд РФ может объявить полк Азов террористической организацией, что усложнит обмен.

– В России есть свои политические процессы, группировки. Не забывайте, что они работают на свою внутреннюю аудиторию. Поэтому действительно, во время этой операции и во время переговоров, мы слышим из России разные заявления, между прочим, разных людей, из разных сил, как бы это ни звучало по отношению к авторитарной стране. Поэтому мы должны воспринимать их как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления, — добавила заместитель министра обороны.

Анна Маляр подчеркнула, что сейчас процесс спасения и переговоров вокруг операции продолжаются.

О том, как происходила эвакуация Мариупольского гарнизона из металлургического комбината Азовсталь, а также что об этом говорят украинская и российская стороны и в самом полку Азов – читайте в материале Факты ICTV.