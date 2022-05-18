Зеленский подписал закон о защите граждан, подвергшихся репрессиям со стороны оккупантов

Май, 18 в 15:00

Каждый год 18 мая Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа. Народа, который хотели лишить Родины, народа, который хотели лишить жизни.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что даже несмотря на все те тяжелые испытания, через которые прошли крымские татары, они все равно сумели вернуться домой, сохранить себя и свою правду.

Также Владимир Зеленский подписал закон О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей.

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По его словам, этот закон – для защиты всех тех обычных, мирных, гражданских людей, кто подвергся репрессиям от оккупантов и кто был захвачен ими в плен.

Президент Украины напомнил, что 18 мая 1944 года советская власть начала принудительную депортацию коренного народа Крыма — крымских татар из их единственной Родины. Это произошло после страшной войны, которая прошла по Крыму, как и всей по всей Украине и Европе, целый народ тогда поставили на грань выживания.

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время депортации и после нее, когда крымских татар заставили жить на чужбине, погибла почти половина из вынужденно переселенных. По его словам, это было сознательное преступление тирании против народа и против человечности.

— В прошлом году 18 мая я вспоминал строчки крымскотатарской поэтессы Лили Буджуровой: Когда мы вернемся домой всем народом,/Придется вам вспомнить, откуда мы родом,/Придется вам вспомнить, откуда вы сами,/Незваными здесь объявились гостями. В этом году в дни этой войны мы доказываем: Украина действительно возвращается. Правда возвращается и народ возвращается. Полномасштабное вторжение России, которая черпает вдохновение в самом худшем, что мир видел в 40-х годах ХХ века, поднимает из пепла пережитое в то время. Однако побуждает нас возвращать и этих оккупантов к тому, что в конечном счете переживают все античеловеческие режимы – к их проигрышу, – заметил глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что территория северных областей нашего государства уже освобождена. Сегодня украинские военные возвращают Харьковщину.

Защитники и защитницы Украины сдерживают самые отчаянные усилия оккупантов на Донбассе, ВСУ одновременно отбивают атаки войск РФ и на юге нашей страны.