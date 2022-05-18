Зеленский предлагает Раде продлить военное положение на 90 дней

Май, 18 в 18:04

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить действие военного положения еще на 90 дней.

– Срок действия военного положения в Украине продлевается с 05 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток, – говорится в пояснительной записке к законопроекту №7389, который 18 мая был обнародован на сайте Верховной Рады.

Это значит – если парламент поддержит инициативу главы государства, то Украина следующие три месяца, то есть до конца лета, будет жить по правилам военного положения.

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Военное положение на всей территории страны ввели 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Сначала оно должно было действовать до 26 марта, потом его продлевали еще на 30 дней два раза – до 25 апреля и до 25 мая.

Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости и территориальной целостности.