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Жителей Львовщины предупреждают о взрывах: спецслужбы обезвредят остатки ракет РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Жителей Львовщины предупреждают о взрывах: спецслужбы обезвредят остатки ракет РФ

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждает о том, что в Яворивском районе области собираются обезвредить остатки российских ракет. В связи с этим жители и гости Львовщины могут услышать звуки взрывов.

– Жители Яворивского района! В ближайшие несколько часов вы можете услышать звуки взрывов. Это специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, прилетевших в район в ночь на вчера. Ситуация контролируется. Угрозы местному населению нет, – подчеркнул он.

Козицкий напомнил, что в случае, если появится воздушная опасность, об этом сообщат сирены и официальный канал департамента по гражданской защите Львовской ОВА в Telegram.

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