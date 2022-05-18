Май, 18 в 18:10

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупреждает о том, что в Яворивском районе области собираются обезвредить остатки российских ракет. В связи с этим жители и гости Львовщины могут услышать звуки взрывов.

– Жители Яворивского района! В ближайшие несколько часов вы можете услышать звуки взрывов. Это специалисты спецслужб будут обезвреживать остатки вражеских ракет, прилетевших в район в ночь на вчера. Ситуация контролируется. Угрозы местному населению нет, – подчеркнул он.

Козицкий напомнил, что в случае, если появится воздушная опасность, об этом сообщат сирены и официальный канал департамента по гражданской защите Львовской ОВА в Telegram.