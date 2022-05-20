Май, 19 в 21:30

Президент Владимир Зеленский провел разговор со студентами украинских высших учебных заведений.

Из университетов, студенты которых присутствовали на встрече с главой государства, были КНУ имени Тараса Шевченко, Львовская политехника, Национальный авиационный университет, НУ Черниговская политехника, ДНУ им. О.Гончара, Университет Прикарпатья, Киево-Могилянская академия, Харьковский университет Каразина, Одесская политехника, Государственный университет экономики и технологий и другие.

— Мне хотелось бы построить с вами диалог, поэтому в своем выступлении я задаю вопрос, и мне интересно услышать ответы от каждого и каждой, кто пожелает. От вас. Итак, когда будете задавать ваши вопросы, выберите, пожалуйста, один или несколько моих вопросов и предложите свой ответ, — начал президент свое обращение.

Он заявил, что для Украины сейчас абсолютно особенное время, когда наши люди борются за право на жизнь и свободу для украинского народа.

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– Именно сейчас и именно наша страна находится в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим. То есть, это не просто адаптация к условиям, созданным для Украины другими поколениями или даже другими государствами. Как это для других стран, и как это было для нашего государства до войны. Мы можем сознательно переформатировать нашу жизнь. Вот что возможно сейчас. Это большие возможности, это время определять, в какой Украине вы хотите жить, – заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины задал студентам ряд вопросов, как, например: “каким должно быть наше государство?”, “хотите ли вы жить именно в Украине?”, “ожидаете ли вы от Украины перемен, чтобы жить именно здесь? Или, наоборот, считаете, что у нашей страны уже есть все, чтобы именно вы жили именно здесь”.

Владимир Зеленский вспомнил о реформах, проводимых в Украине. Так, по его словам, в Украине сейчас открываются возможности, чтобы не просто реформировать существующую систему, а чтобы создать новую.

— Поэтому мой следующий вопрос к вам: какой должна быть Украина, чтобы вы были уверены, что сможем защититься от любой угрозы? – спросил президент.

Указанный вопрос Владимир Зеленский расширил рядом других: “профессиональная контрактная армия или с дополнением определенной формой призыва?”, “насколько велика должна быть армия?”, “какую долю государственных расходов мы должны тратить на оборону? Наибольшую или нет?”, “должны ли такие расходы осуществляться даже в условиях будущего мира?”, “разрешать ли частные военные компании?”. Он также спросил, должна ли быть в Украине всеобщая воинская обязанность и для всех парней и девушек, как это есть, например, в Израиле, чтобы весь наш народ мог обороняться, когда это нужно.

— Нужно ли всех граждан или какую-нибудь значительную часть, как это есть в других государствах, привлекать ежегодно на военные сборы? Предположим, с сохранением его заработной платы и рабочего места в настоящее время сборов. Готовы ли вы лично с оружием в руках защищать Украину? Или считаете ли вы справедливым, что будет воевать на поле боя – кто-то другой? Эти мои вопросы не риторические. Действительно нужны ответы, – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что ответы на эти вопросы не сугубо функциональны: об управлении государством или о политике.

— Это о том, как нашим людям понимать друг друга и как оставаться в Украине, потому что это наш дом. Ваш дом. Как в нем не ссориться и жить, развивая общие интересы, – объяснил Владимир Зеленский.

Он также спросил студентов, какие государства должны обеспечить безопасность для Украины и должны ли украинцы сосредоточиться на всех, кто достаточно мощный, сильный, или наоборот, выбирать гарантами тех, кому Украина доверяет.

– Гарантии безопасности для Украины – это действительно хорошая возможность создать на десятилетия такой инструмент, который позволит жить спокойно. Хотя и не позволит быть небрежными насчет безопасности. Все равно мы будем всегда думать о защите. И должны понимать, что не бывает лучшей безопасности, чем готовность граждан защищать собственное государство. Ибо это защита себя прежде всего – своих семей, своих домов, своей земли, своего образа жизни. Это и есть государство – все это, – объяснил Владимир Зеленский.

Президент также спросил студентов, должно ли государство регулировать по своему усмотрению, кого и как привлекать к обороне, или оставить людям возможность выбора в период войны.

– Конечно, у меня есть свои ответы на эти вопросы. Но тем Украина и отличается от России и других тираний, что не один человек решает все для всего народа, а люди сами могут выбрать для себя правила жизни, — сказал президент Украины.

Он добавил, что Россия и дальше останется соседом Украины, поэтому нужно обдумать формат безопасности внутри нашего государства, и ключевым вопросом должно стать оружие.

— Нужен ли такой порядок владения огнестрельным оружием для обычных людей, который, допустим, видим в Соединенных Штатах Америки? Или как в Швейцарии – в обществе “граждан с оружием”, которые могут быстро приобщиться к защите своего государства, и где, например, бывший солдат может хранить у себя дома оружие, с которым он служил. Какова должна быть система оружия? Следует ли разрешать носить его открыто? Следует ли ограничить только правом владеть и хранить дома? — начал свой следующий блок вопросов президент.

Он также обратился к студентам по вопросу образования. Владимир Зеленский вспомнил свои студенческие годы, когда испытывал определенную “потерю времени”.

— Годы в аудиториях, годы на лекциях… Многим казалось и, я уверен, сейчас кому-то кажется, что 5 или 6 лет в университете – это слишком долго. Возможно, если это медицинская специальность, нужно и 7 лет, и всю жизнь учиться, учитывая все нюансы. Но если это какая-то другая специальность, то всегда ли нужно 5 лет? Возможно, некоторым достаточно 2, 3, 4, учитывая, как работает современная экономика и как быстро трансформируются технологии. Что вы об этом думаете? И к какой экономической жизни вы готовитесь? – спросил президент.

После ряда вопросов он задал последний. Президент вспомнил историю Украины с момента обретения независимости, а также более древние времена украинской истории. Он отметил, что война России против Украины – это война за независимость, которая была отложена на 30 лет.

— Я не сомневаюсь, что мы отвоюем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других стран, которые боролись за независимость и победили. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и будущего. Но мы должны помнить сейчас и всегда, что цена всего этого – это десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом. Десятки тысяч. За независимость. И за возможность каждого из вас выбрать, как жить и в какой Украине. Итак, мой вопрос к вам: Стоит ли это того? Я очень надеюсь услышать ответ на этот вопрос, – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины провел ряд встреч со студентами зарубежных вузов, в частности, со студентами ведущих университетов Соединенных Штатов.