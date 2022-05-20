Май, 19 в 21:38

Российские захватчики простреливают себе ноги, чтобы не участвовать в полномасштабной войне на территории Украины.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить Службе безопасности Украины.

Путинские солдаты начали понимать, что могут и не вернуться живыми с войны, поэтому делятся между собой “лайфхаком выживания”: советуют простреливать ноги.

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Как отмечают в СБУ, судя по всему, этот “лайфхак” получил такое распространение в российских войсках, что оккупанты уже делятся им во время телефонных разговоров.

– Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем, — пожаловался один из оккупантов товарищу во время перехваченного СБУ разговора.

Он добавил, что российское командование не присылает никакого подкрепления, а между тем в их подразделении каждый день новые 200-е (т.е. погибшие путинские солдаты).

Его собеседник в ответ посоветовал подобрать “украинское оружие” и прострелить ногу.

– Да вы там это… подберите оружие чужое, украинское, и себе ноги прострелите, – заявил он.

Таким образом российские оккупанты пытаются имитировать ранения в бою с украинскими военными, надеясь на госпитализацию и возвращение в РФ.

Как отмечают в СБУ, причина таких действий российских захватчиков очевидна: они не хотят быть пушечным мясом, а командование бросает их в самый ад войны.

На днях в СБУ сообщали, что в РФ оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения (в размере 3 млн рублей).

В еще одном перехвате СБУ рашисты называли войну в Украине “адом” и заявляли, что мечтают только выжить и уволиться из армии.

По данным Службы безопасности, оккупанты настолько боятся идти в бой с украинскими военными, что Москве приходится отправлять в Украину “карателей”, чтобы их заставить.

Фото: Генеральный штаб ВСУ