Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Мы — это просто “мясо” и груз 200: солдат из “ДНР” отказывается воевать против Украины

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Мы — это просто “мясо” и груз 200: солдат из “ДНР” отказывается воевать против Украины
Фото: Depositphotos

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало фрагмент перехваченного разговора военного с так называемой ДНР. По телефону он жаловался отцу, что РФ заставляет их воевать с Украиной “добровольно-принудительно”.

По словам “мобилизованного” из Донецка, бросая его подразделение на передовую, военное руководство не обеспечило их необходимым снаряжением.

Сейчас смотрят

— У нас есть “мосинки” (винтовки Мосина — Ред.), это снайперские винтовки, 43-го года. На них русские смотрят, зачем это вам? Это же музейный экспонат.

Нас называют “святые”. Мы спрашиваем, почему? Они говорят, вы же ходите без обмундирования, без каски. Чеченцы называют мясом, — возмущается мужчина.

Он также поделился, что 26 мая его подразделение планирует покинуть свои позиции, называя это “свалить”. Более того, вместе с ними пойдет комбат и полковник из штаба.

Далее “вояка” из так называемой ДНР признается, что высшее военное командование привезло их на передовую неофициально.

— Мы пересекли границу как Груз 200. Нас здесь даже нет. Поэтому, если скажут что дезертир, иди ты на х…

Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно, — добавляет он.

Как ни странно, отец в течение разговора с сыном пытался убедить его не бежать с поля боя, объясняя это тем, что по дороге их обязательно встретят так называемые штрафбаты.

Штрафбаты — это штрафные воинские подразделения, основной функцией которых является наказание военнослужащих, совершивших преступления, в частности, дизертировавших.

Читайте
В разговоре с женой оккупант хвастался расстрелами мирных жителей на Востоке Украины - СБУ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка