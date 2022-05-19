Май, 19 в 17:47

Наступательные операции российских войск на территории Украины становятся меньше по масштабу, а их цели – более локальными. Это свидетельствует об уменьшении амбиций РФ в полномасштабной войне против нашего государства.

Такие данные обнародовал на брифинге представитель Минобороны США. По его словам, войска РФ на Донбассе начали работать меньшими группами: вместо соединений по несколько сотен человек они осуществляют маневрирование на поле боя группами от нескольких десятков до сотни военных.

– Если вы посмотрите на боевые действия, в частности на Донбассе, не только за последние 24 часа, но и в последние дни, и даже больше чем за неделю, вы увидите, что российские наступательные операции становятся меньше по своим размерам и масштабам. А их цели становятся более локальными, – отметил представитель Пентагона.

Он уточнил, что эти группы российских войск имеют гораздо меньшие задачи: если раньше речь шла о целых территориях, то сейчас оккупанты сосредотачивают усилия на определенных городах, селах или даже перекрестках дорог. Все потому, что оккупанты не могут достичь на Донбассе значительного прогресса.

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– Это города и села, а иногда и перекрестки, которых они пытаются достичь. Это просто своеобразное сокращение их задач и целей. Это также соответствует размеру подразделений, участвующих в этих более мелких операциях. Мы видим, что привлекается все больше подразделений размером с роту, — подчеркнул представитель Пентагона.

По его словам, российские захватчики все еще соблюдают тактику использования артиллерийского огня, а после этого лобовой атаки небольшими формированиями.

По данным Минобороны США, российские войска продолжили движение от Херсона в направлении Черного моря, а также достигли незначительного прогресса в направлении от Донецка к Большой Новоселке. В то же время, к северо-востоку от Харькова украинские войска оттесняют врага к границе.

– Они до сих пор не исправили свои проблемы с координацией. Они все еще не слишком хорошо интегрируют свои подразделения. Их связь между командирами все еще не очень эффективна, – добавил представитель Пентагона.

В американском ведомстве также сообщили, что Украина уже получила 79 из 90 предоставленных США гаубиц M777. Это вооружение уже обеспечивает “дальний огонь с закрытых позиций”. Кроме того, Украине передано 156 тыс. снарядов 155-мм калибра из 209 тыс.

Украина также получила 3 из 11 вертолетов Ми-17. Из 300 ранее анонсированных дронов-камикадзе Switchblades в нашем государстве находятся уже более 200.

Представитель Пентагона уточнил, что сейчас идет обучение украинских военных, как использовать новое вооружение. По его словам, хоть РФ бомбежками по территории Украины пытается сорвать поставки оружия, но стране-агрессору это не удается.

Недавно в Пентагоне сообщали, что Кремлю не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей после того, как он перебросил войска на Восток и Юг Украины. Отмечалось, что РФ отстает от своих планов по войне в Украине на две недели.

Источник: U.S. Department of Defense

Фото: Генеральный штаб ВСУ