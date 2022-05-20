Путь из ада в ад: жена защитника Азовстали об отношении бойцов к операции освобождения

Май, 19 в 21:09

Жена защитника Мариуполя, который до сих пор находится на территории завода Азовсталь, рассказала об отношении своего мужа к операции спасения.

На связь с журналистами Наталья Зарицкая вышла вечером 19 мая в эфире всеукраинского телемарафона. Она рассказала, что во время своей поездки в Турцию получила возможность пообщаться с мужем по телефону.

— Мой муж вышел на связь, ему дали 10 минут интернета. Он сказал, что будет выполнять приказ командования — спасать свою жизнь, и это нелегкое решение для них всех. Мой муж сказал, что это путь из ада в ад, — призналась Наталья Зарицкая.

Женщина также подчеркнула, что мужчина рассказал ей о трагической судьбе своих собратьев.

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Так, несколько дней назад на территорию Азовстали попал вражеский напалм — это привело к мгновенной гибели одновременно 70 украинских бойцов.

— Он рассказал, что когда попал напалм на территорию Азовстали, в тот раз одновременно погибло 70 ребят, все они сгорели до костей. Позавчера муж по телефону сказал, что за день до того был худший день в его жизни, и хуже уже некуда, — добавила Наталья.

Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле состоялась пресс-конференция жен и матерей защитников Мариуполя, после чего они встретились с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

В течение 16-17 мая стало известно об эвакуации 53 тяжелораненых в больницу в оккупированном Новоазовске, еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Оленевку.

Для возвращения защитников Мариуполя домой в Украину планируется провести обмен.